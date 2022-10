Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welches Licht sorgt dafür, dass bei Fast-Neumond die dunkle Mondoberfläche doch zu erkennen ist? Verantwortlich dafür, dass die erdzugewandte Seite des Mondes auch dann noch zu sehen ist, wenn die gar nicht oder nur sehr wenig von der Sonne beschienen wird (wenn also Neumond ist oder nur eine schmale Sichel zu sehen ist) ist der "Erdschein". Es handelt sich dabei um das Licht, das von der Erde wieder ins All reflektiert wird. Bei der Stärke des Erdscheins gibt es saisonale Schwankungen: Am stärksten ist er während des Frühlings auf der Nordhalbkugel, eine zweites, etwas schwächeres Maximum gibt es zum Frühling auf der Südhalbkugel, also in unserem Herbst. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.