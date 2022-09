Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Pläne gibt es mit Axiom Space hinsichtlich des geplanten Rückzugs Russlands von der ISS im Jahr 2024? Zunächst ist es für Fachleute nach nicht ausgemacht, dass sich Russland tatsächlich 2024 aus dem Betrieb der Internationalen Raumstation ISS zurückzieht. Hier war von russischer Seite in den vergangenen Monaten auch einiges an Propaganda zu hören, der neue Chef der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos formuliert da sehr viel vorsichtiger. Es ist also nicht auszuschließen, dass die ISS wie geplant mit allen Partnern bis Ende des Jahrzehnts weiterbetrieben wird. Das Unternehmen Axiom Space und die NASA verbindet schon jetzt eine Zusammenarbeit auf verschiedenen Bereichen. So hat Axiom bereits eine private Mission zur ISS durchgeführt und auch Pläne für eigene ISS-Module vorgestellt, die später dann an eine eigene Raumstation andocken könnten. Zudem arbeitet die NASA mit Axiom auch beim Mondprogramm Artemis zusammen. Dass es also später auch in Sachen Raumstation zu einer erweiterten Zusammenarbeit kommt, ist nicht auszuschließen. Die Entwicklungsarbeit der Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA richtet sich aber aktuell nicht auf einen Nachfolger für die ISS, sondern auf eine kleine Raumstation im Mondorbit, das Lunar Orbital Platform-Gateway. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.