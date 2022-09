Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann stehen im September Mars und Mond in der Nähe von Aldebaran und den Hyaden? Der Mars wird im Laufe des Monats immer heller, steuert der Rote Planet doch auf seine Opposition zur Sonne zu, die er im Dezember schließlich erreichen wird. Die Frage unseres Lesers bezieht sich auf die Illustration zu unserer Himmelsvorschau für September: Die Grafik zeigt die Situation von Mond, Planet, Stern und Sternhaufen am 17. September 2022 gegen 0:20 Uhr MESZ. Es lohnt sich aber durchaus, die ganze Nacht über zu beobachten und die Bewegung des Mars in Bezug auf Mond und Aldebaran zu verfolgen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.