Glaubt man immer noch, dass Betelgeuse jeden Moment explodiert? Dass der Riesenstern Betelgeuse irgendwann einmal als Supernova explodiert, gilt unter Fachleuten als gesichert. Wann dies jedoch genau passiert, hängt vom gegenwärtigen Entwicklungszustand des Sterns ab bzw. von seinem Alter. Eine neue Untersuchung, über die wir erst am Montag berichtet haben, kommt zu dem Ergebnis, dass der Stern erst seit kurzer Zeit ein roter Überriese ist, was bedeuten würde, dass er noch einige Zeit in dieser Phase vor sich hat. Das Team rechnet, basierend auf ihren Altersabschätzungen, mit einer Explosion erst in rund 1,5 Millionen Jahren. Wenn diese Altersabschätzung also stimmt, würde man eine baldige Explosion des Sterns nicht befürchten müssen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.