Wo kann man am besten einen Raketenstart live verfolgen? Die vermutlich einfachste Möglichkeit dürfte derzeit ein Urlaub in Florida darstellen. Am Kennedy Space Center starten regelmäßig Raketen. Die Starts lassen sich von verschiedenen Aussichtspunkte aus verfolgen, auf zahlreichen Websites finden sich Tipps, wo man sich am besten hinstellen sollte. Oder man bucht im Besucherzentrum ein entsprechendes Paket. Bei Raketenstarts gilt allerdings: Es gibt keine Garantie für einen Start an einem bestimmten Tag. Das Wetter oder andere technische Probleme können immer wieder für eine Startverzögerung sorgen, so dass man auf jeden Fall einen mehrtägigen Aufenthalt einplanen sollte. Informationen zum Besuch des Kennedy Space Center direkt auf deren Website.