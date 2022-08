Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woher weiß man, dass es den Wirbelsturm auf Jupiter schon so lange gibt? Der bekannteste Wirbelsturm in der Jupiteratmosphäre (und vermutlich auch im ganzen Sonnensystem) ist der Große Rote Fleck. Dieser könnte bereits seit einigen Jahrhunderten existieren, vielleicht auch länger, sicher wissen tut man das allerdings nicht: Die erste gesicherte Beobachtung des Großen Roten Flecks stammt nämlich erst aus dem Jahr 1831. Es gibt auch Beobachtungsberichte aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, allerdings ist man sich nicht ganz sicher, ob es sich damals um den gleichen Fleck gehandelt hat. Aus der Zeit davor fehlen Beobachtungen, da man ein Teleskop benötigt, um Details in der Jupiteratmosphäre erkennen zu können und dies erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts erfunden wurde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.