Warum sind die Space Shuttles senkrecht gestartet? Um in einen Orbit um die Erde zu gelangen, muss ein Objekt eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen. Die meisten kommerziellen Systeme für den Transport von Nutzlasten in einen Erdorbit starten - anders als Flugzeuge - senkrecht ins All, so war es auch bei den Space Shuttle der NASA, die am Ende ihrer Mission dann wie ein Flugzeug gelandet sind. Für einen vertikalen Start gibt es mehrere Gründe, aber einen sehr wesentlichen: Man versucht, möglichst schnell die dichtesten Teile der Erdatmosphäre hinter sich zu lassen und dies zudem bei noch vergleichsweise geringen Geschwindigkeiten. Durch eine geringere Geschwindigkeit entsteht weniger Wärme. Für kleinere Nutzlasten gibt es auch Raketen, die mit einem Flugzeug in größere Höhen gebracht werden und erst dort ihre Triebwerke zünden, um die notwendige Geschwindigkeit zu erreichen. Dies ist für größere Trägerraketen aber nicht praktikabel.