Wäre es möglich, dass auf der gleichen Umlaufbahn wie die Erde ein ähnlicher Planet kreist, der sich immer hinter der Sonne befindet? Über eine solche "Gegenerde" wurde schon viel spekuliert, aber inzwischen lässt sich mit Sicherheit sagen, dass es sie nicht gibt. Zunächst einmal hätte der gravitative Einfluss eines solchen Planeten die Bahnen anderer Objekte beeinflussen müssen, was man hätte feststellen können - und dies insbesondere bei den Bahnen von Raumsonden, deren Kurs plötzlich von dem abgewichen wäre, was man vorausberechnet hat. Zudem erlauben uns Raumsonden inzwischen auch einen sehr viel umfassenderen Blick auf das Sonnensystem, so dass sich kein Planet mehr hinter der Sonne "verstecken" kann.