In welcher Richtung umkreist die ISS die Erde? Die ISS umrundet die Erde auf einer annähernd kreisförmigen Umlaufbahn in rund 400 Kilometer Höhe. Ihre Bahn ist dabei um 51,6 Grad gegen den Äquator geneigt und sie umrundet den Planeten etwa alle eineinhalb Stunden in östlicher Richtung.