Wäre es möglich, dass James Webb durch Gravitationslinsen noch entferntere Galaxien entdeckt? Es gibt eine natürliche Grenze, bis zu der ein herkömmliches Teleskop, das im Bereich der elektromagnetischen Wellen empfindlich ist, beobachten kann: Erst rund 400.000 Jahre nach dem Urknall wurde unser Universum nämlich überhaupt für elektromagnetische Strahlung durchsichtig. In den ersten einigen hundert Millionen Jahren nach dem Urknall bildeten sich dann die ersten Galaxien. Durch die Empfindlichkeit von James Webb (und seinen Infrarotblick) wird das Teleskop schon ohne Hilfe von Gravitationslinsen sehr viel mehr Objekte im jungen Universum beobachten können. Und natürlich werden sich mit ihm auch noch sehr viel schwächere Bilder entfernter Galaxien, die durch den Gravitationslinseneffekt verstärkt wurden, erkennen lassen. James Webb dürfte also für einen sehr viel besseren Blick in die Anfangsphase des Universums sorgen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.