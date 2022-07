Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es einen Mittelpunkt des Universums? Wenn ja, wo ist er? Innerhalb des uns vertrauten dreidimensionalen Raumes gibt es keinen Mittelpunkt des Universums und damit (was auch häufig gefragt wird) auch keinen Ort, an dem der Urknall einmal stattgefunden hat und von wo sich alles ausdehnte. Der Urknall war nämlich keine Explosion im herkömmlichen Sinne, bei dem Material von einem Zentrum aus weggeschleudert wurde. Am einfachsten kann man sich das mithilfe eines - zugegeben simplen, aber oft benutzten - Modells vorstellen: Nehmen wir einmal an, wir würden nicht in einer dreidimensionalen, sondern in einer zweidimensionalen Welt leben. Unser Universum könnte man sich dann als Oberfläche eines Ballons vorstellen. Die Galaxien "sitzen" auf dieser Ballonoberfläche. Bläst man den Ballon auf, entfernt sich jede Galaxie von der anderen. Trotzdem befindet sich das Zentrum dieses Universums nicht auf der Ballonoberfläche. Für einen Bewohner des Ballonuniversums hätte seine Welt also keinen Mittelpunkt innerhalb seines zweidimensionalen Raumes. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie gilt dies analog auch für unsere dreidimensionale Welt: Einen räumlichen Mittelpunkt des Universums gibt es nicht, sondern nur einen "zeitlichen", nämlich den Zeitpunkt des Urknalls selbst. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.