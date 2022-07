Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie ist der Status des Weltraumteleskops Euclid? Wann wird es starten? Mit dem Weltraumteleskop Euclid will die europäische Weltraumorganisation ESA hinter das Geheimnis der Dunklen Energie und der Dunklen Materie kommen. Die Mission ist so gut wie startbereit und sollte eigentlich im April 2023 mit einer Sojus-Rakete von Kourou aus ins All starten. Wegen des Kriegs, den Russland gerade in der Ukraine führt, wurden jedoch sämtliche Verträge über die Starts von europäischen Missionen mit russischen Sojus-Trägerraketen annulliert. Inzwischen wurde entschieden, Euclid mit der neuen Ariane 6 zu starten, die allerdings 2023 erst ihren Erstflug absolvieren muss. Wann also Euclid an die Reihe kommt, ist derzeit noch ungewiss. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.