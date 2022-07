Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist ein Schwarzes Loch wirklich ein Loch? Nein, ein Schwarzes Loch ist kein Loch, sondern ein extrem massereiches und gleichzeitig kompaktes Objekt, dessen Anziehungskraft so groß ist, dass noch nicht einmal das Licht aus seinem Einflussbereich entkommen kann. Wer also einem Schwarzen Loch zu nahe kommt, verschwindet hinter dem "Ereignishorizont" und taucht nie wieder auf - ganz so, als wäre er in ein Loch gefallen. Schwarze Löcher als Verbindung zu anderen Universen oder entlegenen Bereichen der Galaxie gibt es nur in Science-Fiction-Filmen. Allerdings gibt es theoretische Überlegungen über die Existenz sogenannter Wurmlöcher, die tatsächlich eine Verbindung zwischen weit entfernten Bereichen der Raumzeit darstellen könnten. Um ganz "normale" Schwarze Löcher handelt es sich dabei aber nicht und ihre Existenz in der Realität ist bislang auch noch nicht nachgewiesen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.