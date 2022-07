Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es so etwas wie Luftfilter auf der Internationalen Raumstation ISS? Ja, selbstverständlich und die sind auch dringend nötig: Da man auf der Internationalen Raumstation ISS nicht "lüften" kann, müssen überschüssiges Wasser, Kohlendioxid und auch andere Stoffe aus der Luft herausgefiltert werden. Sonst würde sich beispielsweise allein durch die Atemluft der Besatzung die Luftfeuchtigkeit an Bord mehr und mehr erhöhen, was nicht nur ein ungesundes Klima für Menschen an Bord schaffen, sondern auch ein Problem für Ausrüstungsgegenstände bedeuten würde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.