Was war unlängst das Problem mit den Voyager-1-Daten? Die Sonde Voyager 1, die sich in den äußeren Bereichen unseres Sonnensystems befindet, hat im Mai damit begonnen, Telemetriedaten zur Erde zu senden, aus denen sich das Betriebsteam am Jet Propulsion Laboratory der NASA keinen Reim machen konnte. Das betrifft insbesondere die Informationen über die Ausrichtung der Sonde im Raum. Bei diesen scheint es sich seitdem eher um Zufallszahlen zu handeln, die mit der tatsächlichen Lage der Sonde nichts zu tun haben. Die Lage von Voyager 1 sollte nämlich eigentlich noch immer stabil sein, da die Datenübertragung, insbesondere der wissenschaftlichen Daten, problemlos funktioniert. Sie kann also nicht ins Trudeln geraten sein, wie es die Telemetriedaten andeuten - sonst wäre nämlich die Antenne nicht zur Erde ausgerichtet und die Datenübertragung wäre sehr schwierig. Das Team untersucht das Problem weiterhin, vermutet aber eine "Alterserscheinung", die entweder die Komponente selbst oder ein anderes System betrifft, das in die Übertragung dieser Daten eingebunden ist. Wenn sich das Problem nicht lösen lässt, wäre ein Option, auf ein Ersatzsystem umzuschalten.