Könnte Solarenergie allein den menschlichen Energiebedarf komplett decken? Von der Energiemenge allein sollte das kein Problem sein und auch der Flächenbedarf für die Solarzellen würde beispielsweise nur einen kleinen Teil der Wüste Sahara ausmachen. Nur müsste man natürlich die Energie auch dorthin transportieren, wo sie benötigt wird und zudem sicherstellen, dass überall auch bei Nacht ausreichend Energie vorhanden wäre. An der Sonne jedenfalls würde die Energieversorgung der Menschheit nicht scheitern, bislang fehlt es an innovativen Ideen (und am Willen), diese grundsätzlich kostenfreie Energie auch zu Nutzen. Ganz umsonst ist diese nämlich nicht: Um aus Sonnenenergie Strom zu gewinnen, sind zunächst einmal erhebliche Investitionen nötig, die sich lange Zeit wegen vermeintlich billigerer Alternativen wirtschaftlich nicht gerechnet haben.