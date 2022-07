Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es außer Planet 9 noch weitere Planeten im äußeren Sonnensystem geben, die keine Bahnen beeinflussen? "Planet 9" ist ein hypothetisches Objekt im äußeren Sonnensystem, dessen Existenz nach Ansicht mancher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Bahnen einiger anderer Objekte jenseits der Umlaufbahn von Neptun erklären könnte. Entdeckt wurde es bislang allerdings noch nicht und die ungewöhnlichen Bahnen könnten auch andere Ursachen haben. Grundsätzlich ist es natürlich möglich, dass es "da draußen" noch weitere Planeten bzw. planetenähnliche Objekte gibt, allerdings sollte man bei solchen Überlegungen auch immer im Hinterkopf behalten, dass ein solches Objekt ja auch irgendwie entstanden sein muss. Objekte ab einer bestimmten Größe sollten - zumindest nach den derzeit akzeptierten Modellen zur Planetenentstehung - nicht so ohne Weiteres im äußeren Sonnensystem entstehen können. Von daher dürfte die Wahrscheinlichkeit von "Planeten" in so großer Entfernung eher gering sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.