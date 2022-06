Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man den Tesla Roadster heute noch orten, um ein Foto von seinem Zustand zu machen? Der Tesla Roadster, an dessen Steuer eine Puppe im Raumanzug sitzt, wurde im Rahmen eines Testflugs einer Falcon-Heavy-Rakete 2018 ins All gestartet und befindet sich seitdem in einer Umlaufbahn um die Sonne. Funkkontakt besteht zu dem Fahrzeug nicht mehr, auch wurde es bereits nach wenigen Wochen so leuchtschwach, dass es mindestens so lange nicht mehr zu beobachten sein wird, wie es sich nicht wieder der Erde nähert. Dies wird allerdings erst in rund 25 Jahren der Fall sein. Doch selbst wenn eine Sichtung dann gelingen würde, wäre der Roadster darauf nicht mehr als ein Lichtpunkt. Über seinen Zustand würde man nur etwas erfahren können, wenn man eine Sonde oder ein Raumschiff zu ihm schickt. Durch Beobachtungen in den ersten Wochen nach dem Start sollte die Bahn des Roadsters im Sonnensystem zumindest recht gut bekannt sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.