Warum entfernt sich CAPSTONE so weit von der Erde und wie lange bleibt der Satellit noch im Erdorbit? Die NASA-Mission CAPSTONE ist gestern an Bord einer Electron-Trägerrakete von Neuseeland aus ins All gestartet. Der kleine Satellit soll Technologien für das Artemis-Mondprogramm der NASA erproben und insbesondere einen bestimmten Orbit um den Mond testen, der auch für das geplante Lunar Orbital Platform-Gateway vorgesehen ist. Dieser "Near Rectilinear Halo Orbit" wird die Sonde alle 6,5 Tage einmal um den Mond führen und sie wird sich dem Erdtrabanten dabei auf bis zum 1500 Kilometer annähern (über dem Mond-Nordpol) und bis zu 70.000 Kilometer von ihm entfernen (über dem Mond-Südpol). Um diesen Mondorbit zu erreichen, wurde ein besonders energiesparender Kurs gewählt, den man als Ballistic Lunar Transfer bezeichnet. CAPSTONE wird sich dabei zunächst weit von der Erde entfernen - und zwar mehr als den dreifachen Abstand der Erde vom Mond. Dann wird sie wieder vom Erde-Mond-System angezogen und erreicht schließlich - nach etwa vier Monaten - die vorgesehene Umlaufbahn um den Mond. Zunächst wird der Satellit aber noch im Erdorbit bleiben: Erst sechs Tage nach dem Start soll CAPSTONE den Erdorbit verlassen.