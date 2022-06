Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn Minisonden auf ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden, um etwa Alpha Centauri zu erreichen, wie werden die gegen Kollisionen geschützt? Im Rahmen des Projekts Breakthrough Starshot sollen Ideen entwickelt werden, wie Minisonden aussehen müssten, die man auf so hohe Geschwindigkeiten beschleunigen kann, dass diese dann innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit Ziele wie Alpha Centauri erreichen könnten. Eines der Probleme bei solchen interstellaren Reisen mit hoher Geschwindigkeit wären natürlich Partikel im All, auf die die Sonden treffen könnten. Ein einzelnes Staubkorn oder sogar ein Atom könnten aufgrund der hohen Geschwindigkeit bei einem Aufprall bereits große Energien freisetzen und die Sonde vielleicht sogar zerstören. Man denkt daher beispielsweise über besonders robuste Legierungen nach. Auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit eines Treffers nicht besonders groß - und da auch geplant ist, nicht nur eine Sonde, sondern einen ganzen Schwarm loszuschicken, würde der Verlust einzelner Minisonden nicht so sehr ins Gewicht fallen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.