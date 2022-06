Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist ein Stern entweder Riese oder Zwerg? Das scheint tatsächlich so zu sein, weil es sich in der Astronomie eingebürgert hat, Sterne, die sich auf der sogenannten Hauptreihe befinden (also Wasserstoff zu Helium fusionieren) als "Zwerge" zu bezeichnen. Dies geschieht in Abgrenzung zu späteren Phasen ihrer Entwicklung, in denen sie sich stark aufblähen und beispielsweise zu Roten Riesen werden. Davon unabhängig gibt es aber auch andere Zwerge, nämlich etwa Braune und Weiße Zwerge, die nicht in dieses Schema passen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.