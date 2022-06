Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird das James Webb Space Telescope auch Deep-Field-Aufnahmen machen? Deep-Field-Aufnahmen waren eine der wohl spektakulärsten Projekte des Weltraumteleskops Hubble: Man visierte über Tage einen scheinbar leeren Bereich des Himmels an, in dem dann dadurch unzählige Galaxien zum Vorschein kamen, die zuvor niemand gesehen hatte. Solche Langzeitbelichtungen werden inzwischen auch mit anderen Großteleskopen durchgeführt: So gab es den Great Observatories Origins Deep Survey (GOODS), bei dem eine Himmelsregion am Nordhimmel und eine am Südhimmel sehr gründlich und lange beobachtet wurde - von Hubble, XMM-Newton, Spitzer, Chandra, Herschel und erdgebundenen Teleskopen. In der Region GOODS-South befindet sich auch der Bereich des Hubble Ultra Deep Field. Mit dem James Webb Space Telescope sind auch tiefe Blicke ins All geplant: Ein bereits feststehendes Projekt ist JADES, der JWST Advanced Deep Extragalactic Survey. Hier sollen über rund 800 Stunden mit James Webb die beiden Regionen der GOODS-Himmelsdurchmusterung beobachtet und die neuen Daten dann mit denen anderer Teleskope zusammengeführt werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.