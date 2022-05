Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Stimmt der Eindruck, dass ein Astronaut nur einmal im Verlauf seiner Karriere auf der ISS arbeitet? Das lässt sich generell nicht so sagen: Schaut man sich beispielsweise die Mitglieder des europäische Astronautenkorps an, so waren von den sieben Astronautinnen und Astronauten zwei bereits zwei Mal auf der ISS, Samantha Cristoforetti ist gerade zum zweiten Mal auf der Raumstation und für weitere Mitglieder des Korps ist der zweite Einsatz an Bord der ISS bereits geplant. Die Ausbildung zum Astronauten bzw. zur Astronautin ist auch äußerst langwierig und es wäre daher auch wirtschaftlich unklug, den Einsatz auf einen Besuch auf der ISS zu beschränken. Natürlich gibt es bei NASA und ESA auch Astronauten bzw. Astronautinnen, die vielleicht nur einmal zur ISS fliegen, dafür aber dann an anderen Missionen teilnehmen werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.