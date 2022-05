Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie nah kommen sich Sterne in einem Kugelsternhaufen? Auch in Kugelsternhaufen bewegen sich die Sterne auf Bahnen um das Massenzentrum des Haufens, können sich aber, insbesondere im Zentralbereich des Haufens, schon sehr nahe kommen - manchmal auch zu nahe. So vermutet man, dass sich dort auch immer wieder Kollisionen und Sternverschmelzungen ereignen, was zur Entstehung eines eigentümlichen Sterntyps führt, der sogenannten Blue Straggler. Im Mittel können die Abstände zwischen einzelnen Sternen im Zentrum von Kugelsternhaufen deutlich weniger als ein Lichtjahr betragen. Zum Vergleich: Unser nächster Nachbarstern ist mehr als drei Lichtjahre entfernt. Die Abstände der Sterne können damit in Größenbereichen liegen, die mehr der Entfernung der äußeren Regionen des Sonnensystems zur Sonne entsprechen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.