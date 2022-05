Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Kraft sorgt dafür, dass sich der Mond in jedem Jahr einige Zentimeter von der Erde entfernt? Der Mond entfernt sich tatsächlich in jedem Jahr ein wenig von der Erde, nämlich genau 3,8 Zentimeter. Grund dafür ist prinzipiell die Gravitationskraft, die Erde und Mond nicht nur quasi in Verbindung hält, sondern auch für die Gezeitenwirkung zwischen den beiden Himmelskörpern sorgt, die sich am deutlichsten durch Ebbe und Flut bemerkbar macht. Während der Mond für Gezeitenberge auf der Erde sorgt, bremst er die Drehung der Erde um ihre eigene Achse auch ab, unsere Tage werden also ganz allmählich immer länger. Die Drehimpulserhaltung sorgt nun dafür, dass sich dabei der Mond gleichzeitig ein wenig von der Erde entfernt, da die Rotationsenergie der Erde nicht so einfach verschwinden kann, sondern im Gesamtsystem aus Erde und Mond konstant bleiben muss. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.