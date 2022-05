Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Aus welcher Entfernung könnte man unsere Sonne gerade noch so mit bloßem Auge sehen? Mit bloßem Auge lassen sich theoretisch Sterne erkennen, die heller sind als etwa sechs Magnituden. Die genaue Grenze hängt allerdings stark von den Beobachtungsbedingungen und auch von den jeweiligen Augen des Beobachters ab. Nimmt man aber die Helligkeit unserer Sonne und berechnet, wie weit man sich ungefähr entfernen muss, damit sich die Sonne so weit abgeschwächt hat, dass sie in den Bereich dieser Helligkeitsgrenze kommt, erhält man eine Entfernung von 55 bis 60 Lichtjahren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.