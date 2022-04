Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sind auf der Sonne West und Ost vertauscht? Schaut man auf eine Darstellung der Erde, auf der Himmelsrichtungen eingetragen sind, befindet sich Osten rechts und Westen links. Schaut man sich ein entsprechendes Bild der Sonnenscheibe an, ist es allerdings genau umgekehrt: Hier ist Osten auf der linken Seite eingetragen. Es handelt sich dabei um eine Festlegung der Astronomie, die sich eventuell dadurch erklären lässt, dass Sonnenflecken auf der Sonne am linken Rand erscheinen und am rechten Rand wieder verschwinden. Durch diese Festlegung wandern sie also von Osten nach Westen - wie auch die Sonne und die Planeten am irdischen Himmel. Die Himmelsrichtungen bei Mond und anderen Gestirnen waren lange Zeit nicht einheitlich festgelegt. Das änderte sich durch eine entsprechende Vereinheitlichung durch die Internationale Astronomische Union im Jahr 1961, so dass inzwischen hier überall Osten rechts ist. Nur im Falle der Sonne blieb man bei der alten Konvention. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.