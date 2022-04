Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lautet der astronomische Name unserer Sonne und in welchem Sternbild befindet sie sich? Es gibt keinen wissenschaftlichen Namen unserer Sonne, die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen von der Sonne oder "the sun". Manchmal wird auch der lateinische Begriff "sol" verwendet, aber selbst in wissenschaftlichen Artikeln ist von "der Sonne" die Rede. Die Sonne wandert im Laufe eines Jahres durch alle Sternbilder des Tierkreises (und durch das Sternbild Schlangenträger), befindet sich also regelmäßig in einem anderen Sternbild. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.