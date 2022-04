Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kann man überhaupt Licht aus fast 13 Milliarden Lichtjahre Entfernung empfangen? Es wird doch immer schwächer! Das wird es und deswegen muss ein Teleskop auch sehr lange beobachten, um das Leuchten so weit entfernter Galaxien auffangen zu können. Manchmal hilft dabei aber auch die allgemeine Relativitätstheorie: Ein gewaltiger Galaxienhaufen auf der Sichtlinie zu der entfernten Galaxie kann nämlich als "Gravitationslinse" wirken und das Bild der fernen Galaxie verstärken. Welchen Effekt lange Beobachtungszeiten haben zeigen die sogenannten Deep-Field-Aufnahmen: Die erste Aufnahme dieser Art entstand Ende 1995. Das Weltraumteleskop Hubble schaute dabei zehn Tage lang auf eine Himmelsregion, in der eigentlich nichts zu sehen war. Nach zehn Tagen Beobachtungszeit wurden aber unzählige Galaxien sichtbar, die man zuvor nicht erkennen konnte. Inzwischen wurden sogar noch längere Beobachtungen gemacht: So wurden für das Hubble Extreme Deep Field etwa 23,1 Tage beobachtet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.