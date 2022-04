Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Bestehen Gasplaneten tatsächlich ausschließlich aus Gas, so dass man durch sie hindurchfliegen könnte? Vermutlich nicht. Man geht etwa bei Jupiter und Saturn davon aus, dass die Planeten einen festen Gesteinskern haben, der sogar deutlich mehr Masse hat als die Erde. Doch selbst wenn Gasplaneten über keinen Gesteinskern verfügen, könnte man nicht so ohne Weiteres durch sie hindurchfliegen: Je tiefer man nämlich in die Atmosphäre eindringt, desto höher werden Temperatur und Druck, was auch dazu führt, dass Wasserstoff bald nicht mehr gasförmig, sondern flüssig ist. Es könnte sogar sein, dass unter den extremen Bedingungen im Inneren der Gasriesen exotische Materialzustände entstehen wie etwa metallischer Wasserstoff. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.