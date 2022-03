Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird durch die Expansion des Universums das Vakuum im Weltraum immer perfekter? Durch die Expansion des Universums verringert sich die allgemeine Materiedichte im All, da der Raum größer wird, der Materiegehalt aber gleich bleibt. Das muss aber nicht für bestimmte Regionen gelten: In unserem Sonnensystem oder in der Milchstraße beispielweise ändert sich durch die Expansion des Universums nichts, weil hier die gravitativen Anziehungskräfte der Sonne bzw. der Milchstraße entscheidend sind. Damit wird sich auch die Anzahl der Partikel, die sich zwischen den Sternen finden, nicht entscheidend verändern, das Vakuum also auch nicht noch "besser" werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.