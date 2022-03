Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum ist zum Frühlingsanfang der Tag bereits länger als die Nacht? Der Frühlingsanfang wird auch als Tagundnachtgleiche oder Äquinoktium bezeichnet. Die Sonne überquert an diesem Datum den Himmelsäquator. Tag und Nacht sind überall auf der Erde praktisch gleich lang: Die eine Hälfte der täglichen Sonnenbahn liegt oberhalb, die andere unterhalb des Horizonts. Die Sonne geht praktisch überall fast genau im Osten auf und im Westen unter.



Allerdings wird bei diesen Berechnungen nicht die tatsächliche Ausdehnung der Sonne an unserem Himmel betrachtet, sondern nur ihr Mittelpunkt. Richtig hell wird es aber auf der Erde bereits, wenn der obere Rand der Sonne über dem Horizont zu sehen ist (und die Dämmerung beginnt sogar noch früher). Das führt dazu, dass zur Tagundnachtgleiche die Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang schon etwas länger ist als die Nacht.



Exakt die gleiche Länge haben Tag und Nacht zum "Equilux" - dann vergehen vom ersten Sonnenstrahl morgens bis zum letzten Sonnenstrahl am Abend tatsächlich genau zwölf Stunden. Das Datum des Equilux hängt vom Breitengrad ab und liegt bei uns einige Tage vor Frühlingsbeginn. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.