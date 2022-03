Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie konnten sich bei der Entstehung des Planetensystems Gesteinsplaneten aus einer Gaswolke bilden? Die Urwolke, aus der sich unsere Sonne einmal gebildet hat, bestand zwar zum größten Teil aus Wasserstoff, doch nicht nur: Sie war vermischt mit schwereren Elementen, etwa in Form von winzigen Staubpartikeln. Diese kleinen Partikel, so die Theorie, klumpten in der protoplanetaren Scheibe um die junge Sonne zusammen und bildeten die ersten Planetenkeime, aus denen dann später die Gesteinsplaneten heranwuchsen. Ohne schwerere Elemente in der Wolke, aus der sich unsere Sonne einmal gebildet hat, wäre die Entstehung von Planeten nicht möglich. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.