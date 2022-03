Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was passiert mit Sonden, die am Lagrange-Punkt L2 positioniert sind, nach Ende ihrer Mission? Um in einem Orbit um den Lagrange-Punkt L2 zu bleiben, benötigt eine Sonde regelmäßige Kurskorrekturen. Können diese nicht mehr stattfinden, driftet die Sonde allmählich in einen Orbit um die Sonne. Damit dies aber alles geregelt passiert und andere Sonden nicht gefährdet werden, schickt man Sonden an L2 nach Abschluss ihrer Mission auf einen "Friedhofsorbit", auf dem sie die Sonne umkreisen. Dies geschah beispielsweise mit Sonden wie WMAP, Herschel oder auch Planck. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.