Wie entsteht eine Supernovae vom Typ Ia? Supernovae vom Typ Ia spielen in der Astronomie eine wichtige Rolle. Sie gelten nämlich als sogenannte "Standardkerzen", weil man ihre maximale Helligkeit zu kennen glaubt. Beobachtet man also eine solche Explosion in großer Entfernung, lässt sich aufgrund der bekannten Helligkeit die Entfernung direkt ableiten. Supernovae vom Typ Ia entstehen in Doppelsystemen, in denen mindestens ein Partner ein Weißer Zwerg ist, also ein ausgebrannter Sternenrest. Der Weiße Zwerg zieht Material von seinem Begleiter ab und erreicht schließlich eine kritische Masse, die zur Explosion führt. Es kann auch vorkommen, dass es sich bei dem Partner um einen Weißen Zwerg handelt und der Explosion eine Verschmelzung der beiden Zwerge vorausgeht.