Was ist der Beobachtungshorizont? In der Kosmologie begrenzt der Beobachtungshorizont den Teil des Universums, von dem uns - seit dem Urknall - Informationen erreichen konnten. Da sich Informationen nicht schneller ausdehnen können als das Licht, könnte man zunächst meinen, dass die Entfernung bis zum Beobachtungshorizont dem Alter des Universums multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit entspricht. In Wirklichkeit ist diese Entfernung aber deutlich größer, da man berücksichtigen muss, dass sich das Universum seit dem Urknall ausgedehnt hat. Nach dem aktuellen Standardmodell ist der Beobachtungshorizont dadurch 46,6 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Das beobachtbare Universum hat also einen Durchmesser von 93,2 Milliarden Lichtjahren.