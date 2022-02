Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sind Zirkumpolarsterne auch Fixsterne? Zirkumpolar ist ein Stern dann, wenn er sich so nahe am Himmelspol befindet, dass er - von einem bestimmten Beobachtungsort aus betrachtet - nicht untergeht. Welche Sterne zirkumpolar sind, hängt vom jeweiligen Breitengrad ab - von den Polen aus gesehen, sind alle Sterne zirkumpolar, vom Äquator aus keine. Das macht schon deutlich, dass zirkumpolar eine Eigenschaft ist, die nichts mit dem Himmelsobjekt selbst, sondern mit unserem Beobachtungsort auf der Erde zu tun hat. Der Begriff "Fixstern" ist ein veralteter Begriff für Stern, der noch aus einer Zeit stammt, in der man nicht wusste, um was es sich bei den Lichtpunkten am Himmel genau handelt. Man nannte daher die sich nicht bewegenden Objekte "Fixsterne", die sich in Bezug dazu bewegenden Planeten "Wandelsterne" und die Kometen "Schweifsterne". Fixsterne sind also Sterne und dazu zählen auch die Sterne, die bei uns zirkumpolar sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.