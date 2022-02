Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Können Schwarze Löcher auch einfach so verschwinden? Stellare oder supermassereiche Schwarze Löcher, wie man sie im Zentrum von Galaxien findet, können nicht einfach verschwinden. Dies ist allenfalls für hypothetische "Micro Black Holes", also "Mikro-Schwarze-Löcher", vorstellbar, die eine äußerst geringe Masse haben und theoretisch beispielsweise in Teilchenbeschleunigern entstehen könnten. Schwarze Löcher können Masse durch die sogenannte Hawking-Strahlung verlieren. Dieser Prozess läuft extrem langsam ab, so dass auch stellare Schwarze Löcher erst nach vielen Milliarden Jahren dadurch merklich an Masse verlieren sollten. Dies dürfte aber bei den erwähnten Mikro-Schwarzen-Löchern anders sein: Deren Masse ist so gering, dass sie schnell verdampfen und somit "einfach verschwinden" könnten. Nachgewiesen wurden diese Mikro-Schwarze-Löcher aber bislang nicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.