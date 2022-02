Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es sich bei der Dunklen Materie nicht einfach um normale Materie handeln, die nicht mehr leuchtet? Auf die Existenz der Dunklen Materie war man aufmerksam geworden, weil sich anders die Bewegung der sichtbaren Sterne in Galaxien nicht erklären lässt. Um die Bewegungen mit den akzeptierten Gesetzen der Physik beschreiben zu können, fehlte zusätzliche gravitative Masse. Inzwischen gibt es auch weitere Indizien für die Existenz dieser als Dunkle Materie bezeichneten zusätzlichen Komponente im Weltall. Bevor man jedoch annahm, dass es sich bei der Dunklen Materie um eine exotischen Substanz handelt, hat man natürlich versucht, die fehlende Masse mithilfe "normaler" Materie zu erklären. Doch das ist praktisch unmöglich, da diese Materie, um wirklich in allen Wellenlängenbereichen "dunkel" zu sein, extrem kalt sein müsste, um nicht aufzufallen. Eine Idee, die man lange ernsthaft geprüft hat, war die Existenz sogenannter MACHOs (Massive Astrophysical Compact Halo Objects), also kompakter Objekte wie Braune Zwerge oder auch ausgebrannter Sterne im Halo unserer Galaxie. Durch gezielte Beobachtungen hat man versucht, deren Häufigkeit abzuschätzen. Man hat dabei tatsächlich Hinweise auf MACHOs gefunden, doch weitaus weniger als zur Erklärung der fehlenden Masse nötig wären. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.