Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was passiert mit den zurückgekehrten Sojus-Kapseln? Die Sojus-Raumschiffe können, anders als beispielsweise die Crew Dragon von SpaceX, nicht als Ganzes wiederverwendet werden. Was passiert also mit den gebrauchten Raumkapseln nach der Landung? Einige werden an Museen verkauft, die Rest geht zurück an die Herstellerfirma, die diese lagert, um Teile davon ggf. doch wiederverwerten zu können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.