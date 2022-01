Wie kann es sein, dass Voyager 1 in nur 40.000 Jahren in 1,6 Lichtjahre Entfernung an dem Stern AC+79 3888 im Sternbild Giraffe vorüberfliegt?

Die Frage, ob die beiden Voyager-Sonden in ferner Zukunft an anderen Sternen vorbeikommen, wird oft - auch hier - damit beantwortet, dass Berechnungen ergeben hätten, dass Voyager 1 in rund 40.000 Jahren in etwa 1,6 Lichtjahren Entfernung am Stern AC+79 3888 im Sternbild Giraffe vorüberfliegt. Gleichzeitig haben wir an dieser Stelle auch schon geschrieben, dass man - eine realistische Geschwindigkeit vorausgesetzt - für eine Reise zum sonnennächsten Stern Proxima Centauri in 4,2 Lichtjahre Entfernung rund 75.000 Jahre benötigen würden.

Wie kann es also sein, dass sich Voyager 1 schon in 40.000 Jahren einem Stern auf 1,6 Lichtjahre annähert, der weiter entfernt ist als Proxima Centauri? Die Antwort ist recht simpel: Sterne sind ständig in Bewegung und AC+79 3888 (auch bekannt als Gliese 445) nähert sich unserem Sonnensystem mit hoher Geschwindigkeit an. In 40.000 Jahren wird der Stern nun noch 3,45 Lichtjahre von uns entfernt sein.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.