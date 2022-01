Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird es vom JWST auch Aufnahmen wie das Hubble Deep Field geben? Bei Deep-Field-Aufnahmen beobachtet ein Teleskop für sehr lange Zeit einen kleinen Bereich am Himmel, der mit bloßem Auge komplett leer erscheint. Auf diese Weise können lichtschwache Galaxien in großer Entfernung sichtbar gemacht werden. Legendär war das Hubble Deep Field und das Hubble Ultra Deep Field. Auch andere Teleskope haben solche Aufnahmen gemacht, etwa im Rahmen des Great Observatories Origins Deep Survey (GOODS), bei dem zwei Felder am Himmel mit einer Gesamtgröße von ca. 300 Quadratbogensekunden in ganz unterschiedlichen Wellenlängenbereichen untersucht wurden und werden. Auch das James Webb Space Telescope (JWST) soll im Rahmen des Projekts JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES) die beiden GOODS-Felder ins Visier nehmen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.