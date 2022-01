Ist Leben in oder am Rande eines Kugelsternhaufens denkbar?

Kugelsternhaufen gelten nicht unbedingt als die besten Orte, um nach Planeten zu suchen. Das liegt daran, dass - zumindest in den Zentren dieser Objekte - die Abstände zwischen den Sternen so gering sind, dass störungsfreie Bahnen von Planeten um ihre Sonnen eigentlich schwer vorstellbar sind. Man hat auch erst einen Planeten in einem Kugelsternhaufen gefunden, was allerdings auch mit der Schwierigkeit zu tun haben könnte, Planeten in den meist recht weit entfernten Objekten zu entdecken.

Allerdings gibt es auch Stimmen, die in Bezug auf die Möglichkeit der Existenz von Planeten und auch von lebensfreundlichen Welten in Kugelsternhaufen nicht so pessimistisch sind: So kam eine Studie vor einigen Jahren zu dem Ergebnis, dass es in Kugelsternhaufen sehr wohl bestimmte Bereiche geben könnte, auf denen Planeten stabil auf vergleichsweise engen Bahnen um ihre Sonnen kreisen können. Diese Sonnen wären meist relativ massearme und somit leuchtschwache Sterne, so dass sie sehr lange existieren und auf Planeten auf engen Umlaufbahnen gerade die richtige Temperatur herrschen könnte. Dies würde Leben dort ausreichend Zeit zur Entwicklung geben.

Das lädt natürlich zu Spekulationen ein: Würde sich auf einem Planeten in einem Kugelsternhaufen nämlich intelligentes Leben entwickeln, hätte dieses ganz andere Möglichkeiten als wir: Die Entfernungen zu anderen Sternsystemen sind in Kugelsternhaufen meist sehr viel geringer als in unserer Umgebung, so dass interstellare Raumfahrt und die Erkundung anderer Sternsysteme für eine solche Zivilisation in den Bereich des Möglichen rücken könnte.

