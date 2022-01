Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie groß ist der Orbit des James-Webb-Teleskops um den L2-Punkt und wie lange braucht es für einen Umlauf? Das James Webb Space Telescope wird sich auf einer Umlaufbahn um den Lagrange-Punkt L2 bewegen, die in etwa so groß ist, wie die Bahn des Mondes um die Erde. Für einen Umlauf wird James Webb ungefähr ein halbes Jahr benötigen. Auf diese Weise wird das Teleskop auch nie in den Schatten von Erde oder Mond geraten, was etwa für die Stromversorgung durch Solarzellen wichtig ist und das Management der Temperatur an Bord erleichtern dürfte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.