Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann und wird das James Webb Space Telescope auch Objekte in unserem Sonnensystem beobachten? Ja, obwohl natürlich der Schwerpunkt der Beobachtungen bei Objekten liegen wird, die deutlich weiter entfernt sind. Ziele in unserem Sonnensystem sind aber beispielsweise Asteroiden, Trans-Neptun-Objekte, die Monde der Planeten im äußeren Sonnensystem oder auch interstellare Objekte. Es gibt allerdings eine Einschränkung: Um von James Webb beobachtet werden zu können, dürfen Objekte nicht zu nahe an der Sonne stehen. Dies ist allerdings aus der Perspektive des Teleskops für viele Objekte des inneren Sonnensystems der Fall, weshalb Merkur, Venus, Erde und Mond und zahlreiche erdnahe Asteroiden nicht beobachtet werden können. Erst ab dem Asteroidengürtel werden für James Webb Beobachtungen möglich sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.