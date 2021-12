Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum gibt es in Französisch Guayana so viele Raketenstarts? Bei Kourou in Französisch Guayana befindet sich der europäische Weltraumbahnhof, das Raumfahrtzentrum Guayana. Da das Land ein französisches Überseegebiet ist, befindet man sich hier in gewisser Weise noch in Europa. Dass hier ein Weltraumbahnhof eingerichtet wurde und die europäischen Ariane-Trägerraketen von hier aus starten, hat aber nicht nur politische, sondern auch ganz praktische Gründe: Von Kourou aus sind Starts möglich, bei denen die Rakete - ähnlich wie in Florida - zunächst lange Zeit über Wasser und nicht über bewohntes Gelände fliegt, was in Europa praktisch kaum realisierbar wäre. Zudem ist die Region wenig anfällig für tropische Stürme und liegt in der Nähe des Äquators. Dies hat einen zusätzlichen Vorteil: Bei den Starts lässt sich "Schwung" von der Erddrehung mitnehmen, was sich am Äquator am stärksten bemerkbar macht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.