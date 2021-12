Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso benötigt das James Webb Space Telescope Treibstoff am Lagrange-Punkt L2? Das James Webb Space Telescope wird am sogenannten Lagrange-Punkt L2 des Systems Sonne-Erde stationiert. Es handelt sich um einen Gleichgewichtspunkt, in dem es möglich ist, dass ein Objekt die Sonne umkreist und es sich immer in der gleichen Position relativ zu Sonne und Erde befindet, also (im Fall von L2) immer rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt auf der erdabgewandten Seite der Linie Sonne-Erde. Allerdings wird sich James Webb nicht stationär genau an diesem (auch nur metastabilen) Punkt befinden, sondern sich in einem Orbit um den Punkt L2 bewegen, dessen Größe etwa dem Mondorbit um die Erde entspricht. Für einen Umlauf um den L2-Punkt braucht das Teleskop ungefähr ein halbes Jahr. Um auf diesem Orbit zu bleiben, benötigt James Webb regelmäßig geringe Kurskorrekturen und damit auch Treibstoff. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.