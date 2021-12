Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnten Menschen auch den Saturnmond Titan betreten, ähnlich wie die Astronauten bei den Apollo-Missionen? Wenn es allein um das Betreten des Mondes geht, sollte dies, nach allem, was man über den Saturnmond Titan weiß, auch bei diesem möglich sein, wobei die extrem niedrigen Temperaturen auf der Oberfläche natürlich ganz andere Anforderungen an die Raumanzüge der Astronautinnen und Astronauten stellen dürften. Auch darüber hinaus müsste sich eine astronautische Mission zum Saturnmond Titan deutlich von den Apollo-Missionen unterscheiden. Das hat allein schon mit der Entfernung zu tun: Eine Reise zum Saturn dauert mehrere Jahre, die Landefähre müsste also von einem vergleichsweise großen Raumschiff ins Saturnsystem gebracht werden, auf dem die Besatzung mehrere Jahre lang leben kann. Auch wäre eine Überwachung von der Erde aus aufgrund der Entfernung und der damit verbundenen Verzögerungen bei der Kommunikation nur eingeschränkt möglich, so dass die Besatzung bei kritischen Entscheidungen und Manövern auf sich allein gestellt wäre. Ich denke, das zeigt schon, dass eine Mission zu einem Ziel, das sich nicht innerhalb weniger Tage erreichen lässt, ganz andere Anforderungen an Ausrüstung, Technik und Besatzung stellt als die Apollo-Mondmissionen. Das gilt übrigens auch bereits für eine astronautische Mission zum Mars. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.