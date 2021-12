Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Würde man das Mondauto heute noch benutzen können? Es gibt insgesamt drei Mondautos oder Lunar Roving Vehicle, die im Rahmen der Apollo-Missionen 15, 16 und 17 mit zum Mond geflogen sind und den Astronauten als Fortbewegungsmittel vor Ort gedient haben. Sie wurden nach Ende der jeweiligen Mission auf dem Mond zurückgelassen. Vermutlich würden alle Autos einer gründlichen Überholung bedürfen, um wieder einsatzfähig zu sein. So müssten etwa die Batterien ausgetauscht und vermutlich auch so manches Elektronikbauteil, das nun rund 50 Jahre lang der Strahlung und extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt gewesen ist. Auch an anderen Stellen dürfte die Zeit Spuren hinterlassen haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.