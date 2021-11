Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte der Merkur ein eingefangener Planet sein? Das erscheint kaum möglich und wird von der Wissenschaft auch nicht ernsthaft diskutiert. Der Merkur sollte ganz ähnlich wie Venus, Erde und Mars entstanden sein. Seine Zusammensetzung ist zwar etwas ungewöhnlich, doch glaubt man, dies durch bestimmte Annahmen über die Gegebenheiten oder Ereignisse wie Kollisionen in der Entstehungsphase erklären zu können, wobei hier noch nicht alle Details geklärt sind. Das Einfangen eines Planeten auf eine so enge Umlaufbahn erscheint schwer vorstellbar. Zwar weist der Orbit von Merkur einige Auffälligkeiten auf, doch würde ein Objekt, das in das Sonnensystem eindringt, eher durch die Sonne wieder aus dem System hinauskatapultiert werden (wie die beiden extrasolaren Asteroiden bzw. Kometen) oder würde direkt in die Sonne stürzen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.